Erciş'te İşletme Fakültesinin Temeli Atıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Erciş İşletme Fakültesi binasının temeli atıldı.

YYÜ Erciş İşletme Fakültesi binasının temel atma töreni, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi'nin katılımıyla yapıldı.

Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, fakültenin Erciş için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlçeye işletme fakültesinin açılması bizim için çok önemli. Ciddi çalışmalar neticesinde buraya işletme fakültesinin yeni binasının temelini atmış bulunmaktayız. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin bu işe olumlu bakması ile bu alanın bir kısmı üniversitemize tahsis edildi. Bu fakültenin burada kökleşmesi ve daha fazla öğrenci alması bu ülkeye milli ve manevi değerlerine bağlı bireylerin yetişmesi anlamına gelir. Bu da bizi gerçekten onurlandırmaktadır. İlçenin gelişmesi ve büyümesi adına atılmış önemli bir adım."

"AK Parti ile çok büyük yatırımlar yapıldı"

Erciş'te 476 dönümlük bir alanı kampüs alanına dönüştürmeyi planladıklarını ve yatırımların devamı için her türlü fedakarlığı yapacaklarını söyleyen Çiftçi, şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihi boyunca Erciş'e hiç bu kadar yatırım yapılmadı. AK Parti ile birlikte çok büyük yatırımlar yapıldı ve yapılmaya da devam edilecek. Bunlar önemli hizmetler. AK Parti bugüne kadar vermiş olduğu sözlerin hep arkasında durmuştur. Durmaya da devam edecektir. İşletme fakültesinin dışında büyük bir kültür merkezi inşası ve kentsel dönüşüm projeleri de aralıksız devam etmektedir. 70 milyon değerinde sulama kanalı projemiz ve daha nice büyük yatırımlar ile Erciş'i cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük yatırımlar ile Erciş'i büyük bir şehir haline getirdiler."

Depremden sonra yüzde 100 büyüdü

YYÜ Rektörü Peyami Battal ise Erciş'te, 200'ün üzerinde işletme, toplamda da bin 700'ün üzerinde öğrencileri bulunduğunu kaydederek, "Hükümetimizin yapmış olduğu yatırımlar ile öğrencilerimizin barınma sorunu da yok. Çok önemli bir kampüs çalışması yapılmakta. Üniversitemiz depremden bu yana yüzde 100 bir büyüme gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Törene, YYÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunay Bilgin, bazı öğretim görevlileri, Erciş Ticaret Odası Başkanı İzzet Yağar, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsamettin Çelik, bazı kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

"Esnaf bir memleketin bel kemiğidir"

Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftçi, temel atma töreninin ardından Atakan Çelik Kültür Merkezi inşaatında ve kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu ve şoför esnafıyla bir araya geldi.

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını ziyaret eden Çiftçi, burada yaptığı konuşmada da şunları kaydetti:

"Esnaf şuralarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi katılmakta. Bu anlamda esnafa değer verdiğini bizler görmüş oluyoruz. Esnaf bir memleketin bel kemiğidir. Bizler her anlamda ve her zaman esnafımızın yanındayız. Esnaf şuralarında alınan kararların tümünü uygulayan bir hükümet durumundayız. 450 bin esnafımıza Halk Bankası üzerinden kredi kullandırdık ve bunlar gittikçe artacak."