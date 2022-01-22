Erciş'te iş yeri yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciş'te iş yeri yangını

Erciş'te iş yeri yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Erciş ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuya neden olurken, çevredeki vatandaşlar itfaiye gelene kadar yangına karla müdahale etti.

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuya neden olurken, çevredeki vatandaşlar itfaiye gelene kadar yangına karla müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre yangın, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Naim B.'ye ait iş yerinde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, yangının çevre iş yerlerine sıçramaması için itfaiye ekipleri gelene kadar karla müdahale etti. Ekiplerin gelmesiyle yangın çevre iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Erciş'te iş yeri yangını

Erciş'te iş yeri yangını

Erciş'te iş yeri yangını

Erciş'te iş yeri yangını

Erciş'te iş yeri yangını

Erciş'te iş yeri yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Yangın, Van, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title