Erciş'te iki aile arasında sopalı bıçaklı kavga: 7 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde iki aile arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde iki aile arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çelebibağı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sopa ve bıçakların kullandığı kavga çıktı. Olayda her iki aileden 7 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olaya yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı