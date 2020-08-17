Erciş'te hayvanlarla yaylaya yolculuk dronla görüntülendi
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Erciş'te hayvanlarla yaylaya yolculuk dronla görüntülendi

VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Kasımağa Mahallesi'ndeki büyükbaş sürüsü, merada otlamak için günde 10 kilometre yol katediyor.

Erciş'te hayvanlarla yaylaya yolculuk dronla görüntülendi
17.08.2020 08:50 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:29

VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Kasımağa Mahallesi'ndeki büyükbaş sürüsü, merada otlamak için günde 10 kilometre yol katediyor. Çobanların sürülerle çıktığı Van Gölü kıyısındaki merada dronla çekilen görüntüler, gün batımı ile birleştiğinde kartpostallık görüntüler sunuyor.

Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Van Gölü kıyısındaki Kasımğa Mahallesi'nde 500 büyükbaş hayvan sürüsünün yolculuğu, tozlu yollardan geçiyor. Hayvan sürüsünün mera yolculuğu dronla görüntülendi. Sürü, meraya doğru, tozu dumana katarak ilerliyor. Mahalleden her sabah yola çıkan büyükbaş hayvan sürüsü, günde 10 kilometre yol katediyor. Zahmetli yolculukta hayvanlar için su molası da veriliyor. Tozlu yolculuk, gün batımı ile birleştiğinde kartpostallık görüntüler sunuyor. Günde 2 defa yapılan yolculuk, köye dönüp ahırlara girmesiyle son buluyor.Mahalle sakinlerinden Zülküf Çiçek, büyükbaş hayvanların zorlu yolculuğunun günde iki kez yapıldığını belirterek, "Her sabah çobanlarımızla birlikte erken saatte kalkıp hayvanlarımızı Van gölü kıyısında bulunan ve 5 kilometre uzaklıkta bulunan meraya götürüyoruz. Hayvanlarımız geliş gidiş 10 kilometre katediyor. Köyümüzde yaklaşık 500 büyükbaş hayvan var. Bu hayvanları toplayıp sürüye katıyoruz. Tabi sayı fazla olduğu için tozlu bir yolculuk yaparak, sürüyü meraya götürüyoruz. Merada otlayan sürüyü aynı günün akşamında Zilan çayına götürüp suya sokup, hem su içmelerini sağlıyoruz, hem de sıcak havalarda serinlemelerini sağlıyoruz. Akşam hava kararmadan da hayvanlar mahalleye gelerek ahırlarına giriyor" dedi. 


Kaynak: DHA

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