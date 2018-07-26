Erciş'te Evde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

VAN'ın Erciş ilçesinde, polisin evi ve otomobilinde yaptığı aramada tabanca, av tüfeği ve av tüfeğine ait mermiler ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Salihiye ve Tekevler mahallelerinde bulunan M.S.H.'ye ait evlerde ve otomobilinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 60 av tüfeği fişeği, 11 tabanca fişeği ve elektrik dağıtım şirketine ait olduğu değerlendirilen 4 aydınlatma jeneratörü ele geçirildi. Olayla ilgili M.S.H gözaltına alındı.

- Ercişvan