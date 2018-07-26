Erciş'te Evde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Erciş'te Evde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

VAN'ın Erciş ilçesinde, polisin evi ve otomobilinde yaptığı aramada tabanca, av tüfeği ve av tüfeğine ait mermiler ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Erciş'te Evde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

VAN'ın Erciş ilçesinde, polisin evi ve otomobilinde yaptığı aramada tabanca, av tüfeği ve av tüfeğine ait mermiler ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Salihiye ve Tekevler mahallelerinde bulunan M.S.H.'ye ait evlerde ve otomobilinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 60 av tüfeği fişeği, 11 tabanca fişeği ve elektrik dağıtım şirketine ait olduğu değerlendirilen 4 aydınlatma jeneratörü ele geçirildi. Olayla ilgili M.S.H gözaltına alındı.

- Ercişvan

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