Erciş'te ev yangını
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Erciş'te ev yangını

Van'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

20.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:13
Erciş'te ev yangını

'ın ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine bağlı Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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