Erciş'te etkili olan şiddetli yağış 13 köyde taşkına neden oldu

Erciş'te etkili olan şiddetli yağış 13 köyde taşkına neden oldu Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan şiddetli yağış 13 köyde taşkına neden oldu İlçede öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı köylerde taşkınlar oluştu.