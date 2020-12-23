Erciş'te etkili olan kar güzel görüntüler oluşturdu

Şehirden havadan görüntüler Fotoğrafçıalrın fotoğraf çekmesi Doğa fotoğrafçısı Gülşen Günay ile röportaj Cevher Şahan ile röportaj Şehir merkezinden görüntü Kar yağışının etkili olduğu Van'da 372 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şehirden havadan görüntüler

Fotoğrafçıalrın fotoğraf çekmesi

Doğa fotoğrafçısı Gülşen Günay ile röportaj

Cevher Şahan ile röportaj

Şehir merkezinden görüntü

Kar yağışının etkili olduğu Van'da 372 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Erciş ilçesinde de dünden bu yana etkili olan nedeniyle güzel manzaralar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca