Erciş'te etkili olan kar güzel görüntüler oluşturdu
23.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:24
Şehirden havadan görüntüler Fotoğrafçıalrın fotoğraf çekmesi Doğa fotoğrafçısı Gülşen Günay ile röportaj Cevher Şahan ile röportaj Şehir merkezinden görüntü Kar yağışının etkili olduğu Van'da 372 köy yolu ulaşıma kapandı.
Şehirden havadan görüntüler
Fotoğrafçıalrın fotoğraf çekmesi
Doğa fotoğrafçısı Gülşen Günay ile röportaj
Cevher Şahan ile röportaj
Şehir merkezinden görüntü
Kar yağışının etkili olduğu Van'da 372 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Erciş ilçesinde de dünden bu yana etkili olan nedeniyle güzel manzaralar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca