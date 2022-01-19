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Erciş'te engellilere yönelik program düzenlendi

Erciş'te engellilere yönelik program düzenlendi
AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinliğe katılan engelliler, gönüllerince eğlendi.

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinliğe katılan engelliler, gönüllerince eğlendi.

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki programda, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun eşi Gülay Mehmetbeyoğlu tarafından engellilere ikramlarda bulunuldu.

Engellilerle birlikte halay çeken, misket oynayan Mehmetbeyoğlu, Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde bir araya geldikleri misafirlerinin mutluluklarını paylaştıklarını söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kimsesizlerin kimsesi olduğunu göstermesi anlamında bütün misafirlerimize yakın ilgi gösteren çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum" diyen Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Bu gün açıkçası onlarla bir arada olmanın, mutluluklarını paylaşabilmenin gururunu yaşıyoruz. Eğlenceli anlar yaşadık, müzik dinletisi yaptık. Müzik dinletisinde bütün arkadaşlarımızın güzel performansını gördük, onlara eşlik etmeye çalıştık."

Programa katılan davetliler, gösterdiği yakın ilgiden dolayı Mehmetbeyoğlu ve eşine teşekkür etti.

AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri

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