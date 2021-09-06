Erciş'te engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi
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Erciş'te engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi

Erciş'te engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde ihtiyaç sahibi bir engelli vatandaşa tekerlekli sandalye verildi.

Van'ın Erciş ilçesinde ihtiyaç sahibi bir engelli vatandaşa tekerlekli sandalye verildi.

Erciş Belediyesi tarafından alınan tekerlekli sandalye, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 35 yaşındaki Hülya Çetinkaya'ya teslim edildi.

Çetinkaya, tekerlekli sandalye hediye eden belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Tekerlekli sandalyem yıpranmıştı. Bakıcımın yardımıyla tekerlekli sandalyeyle dolaşabiliyorum. Erciş Belediyesi yeni bir tekerlekli sandalye hediye etti. Allah Belediye Başkanımızdan razı olsun." dedi.

Erciş'te engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi
Erciş'te engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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