Erciş'te el sanatları sergisi açıldı
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Erciş'te el sanatları sergisi açıldı

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | Yerel

Erciş'te el sanatları sergisi açıldı Van'ın Erciş ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

Erciş'te el sanatları sergisi açıldı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen kurslara katılan kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Sergiyi gezen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, halk eğitimin yıl boyunca açtığı kurslar ve eğitimlerin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Birbirinden değerli kurslarla genç yaşlı tüm vatandaşlarımız kişisel gelişimine etki edecek eğitimler veriliyor. Özellikle gençlerin kişisel becerilerini daha da geliştirmek amacıyla bu kursların devamlılığına önem veriyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın kutlu olmasını temenni ediyor, programda emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halis Özdaş ise pandemi nedeniyle kurslara zaman zaman ara vermek durumunda kaldıklarını belirterek, "Kursiyerlerimiz bu sıkıntılı dönemlerde bile birçok başarıya imza attılar. Bu yıl istihdama yönelik meslek kursları da açtık. Toplam açtığımız kurs sayısı 152'dir. Kursiyer sayımız ise 2 bin 590 kişidir" ifadelerini kullandı.

Erciş'te el sanatları sergisi açıldı
Erciş'te el sanatları sergisi açıldı
Erciş'te el sanatları sergisi açıldı
Erciş'te el sanatları sergisi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan

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