HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Erciş'te eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı

VAN Van'ın Erciş ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1 ve 2. yarıyıl değerlendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan'ın başkanlığında okul müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, 1. yarıyıl değerlendirmesi ve 2. yarıyılda da eksikler ve yapılacak işler ele alındı. Yaşanan sıkıntıların dile getirildiği toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Alhan, 1,5 yıllık pandemiden sonra yüz yüze eğitimde öğrencilere nasıl daha verimli olmanın yolları üzerinde durdu. Alhan, 1. yarıyılda tüm zorluklara rağmen fedakarca çalışan öğretmenlere ve müdürlere teşekkür etti.