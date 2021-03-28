Erciş'te drone destekli Kovid-19 denetimi
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, cadde ve sokaklarda drone ile denetim yapıldı.
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Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, cadde ve sokaklarda drone ile denetim yapıldı.
İlçede Kovid-19'la mücadele kapsamında yapılan denetimler devam ediyor.
Halkın yoğun olarak kullandığı işlek noktalarda denetimlerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca