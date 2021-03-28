Erciş'te drone destekli Kovid-19 denetimi
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Erciş'te drone destekli Kovid-19 denetimi

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, cadde ve sokaklarda drone ile denetim yapıldı.

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Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, cadde ve sokaklarda drone ile denetim yapıldı.

İlçede Kovid-19'la mücadele kapsamında yapılan denetimler devam ediyor.

Halkın yoğun olarak kullandığı işlek noktalarda denetimlerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Erciş'te drone destekli Kovid-19 denetimi
Erciş'te drone destekli Kovid-19 denetimi
Erciş'te drone destekli Kovid-19 denetimi
Erciş'te drone destekli Kovid-19 denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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