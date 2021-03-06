Erciş'te "Dinamik Denetim Modeli" uygulanmaya başlandı
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Erciş'te "Dinamik Denetim Modeli" uygulanmaya başlandı

06.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:11
Erciş'te

Van'ın Erciş ilçesinde hafta sonu yasağının kalkmasıyla kafe ve restoranlar denetlendi kontrollü normalleşme dönemine geçişle "Dinamik Denetim Modeli" uygulanmaya başlandı.

Van'ın Erciş ilçesinde hafta sonu yasağının kalkmasıyla kafe ve restoranlar denetlendi kontrollü normalleşme dönemine geçişle "Dinamik Denetim Modeli" uygulanmaya başlandı.

İlçedeki kafe ve restoranlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere birçok konuda denetlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeylu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bayram Mercimek ve ilçedeki oda başkanlarıyla denetim yapıp vatandaşlara broşür dağıttı.

Kaymakam Mehmetbeylu, gazetecileri yaptığı açıklamada, Erciş ve Van'ın mavi kategorideki iller arasına girdiğini hatırlattı.

Mehmetbeylu, "Bunun gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem kabine üyelerine, hükümetimizin kıymetli temsilcilerine çok teşekkür ederim. Biz de bugün güvenlik birimlerimiz, sağlık personellerimiz ve kamu kurum ve temsilcilerimizle bakanlığımızın belirlemiş olduğu takvim kamasında denetimlerimizi yaptık. Görmüş olduğumuz tablo bizi çok mutlu etti. Hemşehrilerimizin bakanlığımızca belirlenmiş olan kriterler kapsamındaki uyumu bizleri sevindirdi. Esnafımızın yüzünü gülmesi, müşterisiyle yeniden karşı karşıya gelmesi çok sevindirici bir durum. İnşallah kurallara uyarak bu süreci birlikte aşacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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