Erciş'te dezenfekte çalışmaları sürüyor
Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.
08.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:12
Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Özel kıyafetli ekipler, koronavirüs salgınına karşı kamu kurumları, park ve bahçelerde dezenfekte çalışmasına devam etti.
Ekipler vatandaşların yoğun kullandığı alanların yanı sıra cadde ve sokakları da yıkayarak dezenfekte ediyor.
Kaynak: AA