Erciş'te dezenfekte çalışmaları sürüyor Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Özel kıyafetli ekipler, koronavirüs salgınına karşı kamu kurumları, park ve bahçelerde dezenfekte çalışmasına devam etti.

Ekipler vatandaşların yoğun kullandığı alanların yanı sıra cadde ve sokakları da yıkayarak dezenfekte ediyor.

Kaynak: AA