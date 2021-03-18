Erciş'te dezenfektan üreten öğretmen ve öğrencilere başarı belgesi verildi
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Erciş'te dezenfektan üreten öğretmen ve öğrencilere başarı belgesi verildi

18.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:11
Erciş'te dezenfektan üreten öğretmen ve öğrencilere başarı belgesi verildi

??????? Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 110 ton dezenfektan üreten öğretmen ve öğrencilere başarı belgesi verdi.

??????? Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 110 ton dezenfektan üreten öğretmen ve öğrencilere başarı belgesi verdi.

Mehmetbeyoğlu, Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dezenfektan üreterek okulun döner sermayesine 2 milyon 44 bin lira katkı sağlayan idareci, öğretmen ve öğrencileri ödüllendirdi.

Okuldaki çalışmaları inceleyen Mehmetbeyoğlu, idareci ve öğretmenlere başarı belgesi takdim etti.

Öğretmen ve öğrenciler, Mehmetbeyoğlu'na Teknofest için hazırladıkları projeleri tanıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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