Erciş'te dezenfeksiyon işlemleri sokağa çıkma yasağında da sürdü VAN'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağıyla boş kalan cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürdü.

VAN'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağıyla boş kalan cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Van'ın Erciş ilçesinde, belediye ekipleri boş kalan cadde, sokak ve meydanları köpüklu suyla yıkayıp dezenfekte etti. Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin ilçe genelinde vatandaş sağlığını koruma amacıyla cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının sık sık yapılacağı belirtilerek, şöyle dendi:

"İlçemizde de topyekün temizlik seferberliği başlatıldı. Virüsün yayılmasında önleyici tedbirlerin başında bireysel hijyen gelirken, sokak ve cadde temizliğinde çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkarıldı. Çalışmalar sırasında cadde ve sokaklar detaylı olarak yıkandı. Ülkemiz genelinde salgının başladığı günden bu yana ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve durakları, sağlık merkezleri ve otobüs durakları gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları ilçemizde sıkı bir şekilde uygulandı. 7 gün 24 saat esası ile ilçemiz genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ederken, ekiplerimiz ilçemiz genelinde vatandaşlarımızın sağlığını koruma amacıyla cadde ve sokaklarda gerçekleştirdikleri dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sokağa çıkma yasağı ilan edilen iki gün boyunca da sürdürüyor."

Kaynak: DHA