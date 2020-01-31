Erciş'te depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

31.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:58

Van'ın Erciş ilçesinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Erciş Belediyesince, Van Yolu Camisinde kılınan cuma namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu, lokum ve şekerleme dağıtıldı.

Programa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Depremde mağdur olanların yaralarının sarılması için devletim tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, "Vatandaşlarımız da depremden etkilenen insanlar için gereken duyarlılığı gösteriyor. 2011'de ilçemizde yaşanan depremde olduğu gibi devlet vatandaş el ele insanların yardımına koştu, yaraları sardı." dedi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit, Erciş Kızılay Şube başkanı Kurbani Özdaş ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA