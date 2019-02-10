Erciş'te 'Cumhur İttifakı' İçin Tek Yürek

VAN (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erciş İlçe Başkanlığı ile Erciş Ülkü Ocakları üyeleri, 'Cumhur İttifakı' çerçevesinde AK Parti'nin seçim bürosunu ziyaret ederek, birlikte yerel seçimlere hazırlandıklarını beyan ettiler.

Vanyolu Caddesi'nde açılan AK Parti'nin seçim bürosunu beraberindeki üyeleri ile birlikte ziyaret eden MHP Erciş İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi ile Erciş Ülkü Ocakları Başkanı Sıddık Yeşilbaş, birlik ve beraberlik mesajı verdiler. MHP ve Ülkü Ocakları başkan ve üyelerini AK Parti'li üyeler ile birlikte kapıda karşılayan AK Parti Erciş Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan ise, ziyaretten mutluluk duyduğunu belirtti.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette bir konuşma yapan AK Parti Erciş Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan, MHP'nin 'Cumhur İttifakı" çerçevesinde ilçede belediye başkan adayı çıkartmadığını belirterek, "Cumhur ittifakının ruhuna uygun olarak MHP, Erciş'te belediye başkan adayı çıkartmayarak bizlere destek olmuşlardır. Bizler de yine 'Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak MHP'li kardeşlerimiz ile birlikte çalışacağız. Başkanımızla birlikte daha öncede çeşitli istişarelerde bulunmuştuk. Ayrıca, AK Parti olarak ilçe başkanımızla birlikte MHP ve Ülkü Ocaklarına nezaket ziyaretinde de bulunmuştuk. Hep birlikte ilçemizi yeniden imar edip, çok çalışarak tüm sıkıntıları yine birlikte çözeceğiz. Ziyaretiniz ve destekleriniz bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Hepinize ayrı ayrı partim ve sahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

MHP Erciş İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi ise, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde 'Cumhur İttifakı' çerçevesinde AK Parti Erciş Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan'ı destekleyeceklerini ifade ederek, "Erciş'e MHP olarak aday çıkarmıyoruz. 'Cumhur İttifakı'nın gereğini yerine getirerek 'Cumhur İttifakı'nın adayına destek vereceğiz. Bu desteğimiz kayıtsız ve şartsız olacaktır. Ülkemizdeki bu seçimde AK Parti iki tane profesör aday çıkarttı. Bunlardan birisi de ilçemizin adayıdır. Tüm çalışmalarda adayımızın yanında olacağız ve ilçemizi layık olduğu yere hep birlikte getireceğiz" şeklinde konuştu.

Erciş Ülkü Ocakları Başkanı Sıddık Yeşilbaş ise, yapılan bu ittifaka gönül birliğiyle seferber olduklarını ifade ederek, "Erciş ve vatanımız için elbirliği ile elimizden gelen katkıyı yapacağız. 'Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak birlikte çalışacağız" ifadelerinde bulundu. - VAN

Kaynak: İHA