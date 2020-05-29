Erciş'te cuma namazı için sosyal mesafe çizgileri oluşturuldu
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Erciş'te cuma namazı için sosyal mesafe çizgileri oluşturuldu

Erciş'te cuma namazı için sosyal mesafe çizgileri oluşturulduVAN'ın Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın annesinin ismini taşıyan Tenzile Ana İlköğretim Okulu bahçesinde sosyal mesafe çizgileri çizilerek, cuma namazı kılındı.

29.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:26

Erciş'te cuma namazı için sosyal mesafe çizgileri oluşturuldu

VAN'ın Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın annesinin ismini taşıyan Tenzile Ana İlköğretim Okulu bahçesinde sosyal mesafe çizgileri çizilerek, cuma namazı kılındı.

Koronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler normalleşme süreci kapsamında kademeli olarak ibadete yeniden açıldı. Erciş ilçe geneli 45 cami, okul bahçesi, pazar yeri ve spor tesislerinde sosyal mesafeye uygun şartlarda çizgiler çizildi. Cuma namazını eda etmeye gelen vatandaşlar için ilçe müftülüğünün talimatları doğrultusunda, camilerden anonslar yapılarak, evlerinde abdest almaları, seccade getirmeleri ve maske takmaları istendi. Cemaat normalleşme kapsamında 74 gün sonra ilk kez sosyal mesafe kurallarına ve tedbirlere uyarak bir arada namaz kıldı. Maskesiz namaza gelen vatandaşlara maske verildi, seccade getirmeyen vatandaşlar ise alana alınmadı.

Erciş'te cuma namazı için sosyal mesafe çizgileri oluşturuldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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