Erciş'te çocuklara çikolata ve lokum dağıtıldı

10.08.2019 21:08

Van'ın Erciş ilçesinde çocuklara çikolata ve lokum dağıtıldı.

Evrensel Hafızlar Derneği ve Erciş Gençlik Merkezi gönüllüleri, Kurban Bayramı'na bir gün kala ilçedeki çocukları sevindirdi.

Çocuklara çikolata ve lokum ikram eden gönüllüler, kitap okumanın önemiyle ilgili bilgiler aktardı.

Dernek Başkanı Cafer Şahan, yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuklara kitap okumanın önemini anlatmak olduğunu söyledi.

Şahan, benzer etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA