Erciş'te ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Van'ın Erciş ilçesinde Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği" protokolü kapsamında kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Van'ın Erciş ilçesinde Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği" protokolü kapsamında kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaymakamlık bahçesinde kurulan stantta, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar kitap bağışında bulundu.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gazetecilere, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının kampanya düzenlediğini anımsattı.

Ceza infaz kurumlarının desteğiyle tutuklu ve hükümlülerin kitapla buluşmasının kıymetli olduğunu belirten Mehmetbeyoğlu, kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara ise mevcut protokol çerçevesinde Adalet Bakanlığınca ceza infaz kurumlarının bir çoğunda bağımsız kütüphanelerin oluşturulduğunu söyledi.

Bu kütüphanelere kitap desteğinde bulunulması amacıyla "Bir Kitap Bir Umut" sloganıyla kampanya başlatıldığını ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Biz de bu farkındalığı daha etkin hale getirmek ve ceza infaz kurumlarımıza fazlaca kitap temininde bulunmak amacıyla kaymakamlığımızın desteğiyle stant açtık. Amacımız halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle tutuklu ve hükümlülerimize kitap temin etmek, onların hizmetine sunmak, topluma yeniden ve sağlıklı şekilde kazandırmaktır. Hepimiz biliyoruz ki her bir kitapta bir hayat vardır. Her kitap bir ufuktur, bir öğretmendir. Bu manada tutuklu ve hükümlülerimiz de toplanacak yüzbinlerce kitaptan istifade edeceklerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca