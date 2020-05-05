Erciş'te ceviz ve badem fideleri toprakla buluşturuldu
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Erciş'te ceviz ve badem fideleri toprakla buluşturuldu

Erciş'te ceviz ve badem fideleri toprakla buluşturuldu
05.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:19

Erciş Belediyesince 42 dönümde oluşturulan meyve bahçesinde ceviz ve badem fideleri toprakla buluşturuldu.

Erciş Belediyesince 42 dönümde oluşturulan meyve bahçesinde ceviz ve badem fideleri toprakla buluşturuldu.

Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinesinde Adnan Menderes Mahallesi'nde 42 dönümlük alanda meyve bahçesi kuruldu.

Ekipler tarafından meyve bahçesine yaklaşık 2 bin ceviz ve badem fidesi dikilmeye başlandı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede tarımın ve meyveciliğin teşvik edilebilmesi için ceviz ve badem ağacı diktiklerini belirtti.

Mehmetbeyoğlu, "Bunu yaparken doğa ve çocuklarımızın iç içe olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız için hem bir dinlenme alanı hem de meyveleri dalından koparma imkanı sağlayan bir alan oluşturmayı planlıyoruz." dedi.

Erciş'te ceviz ve badem fideleri toprakla buluşturuldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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