Erciş'te çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
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Erciş'te çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Erciş'te çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı Van'ın Erciş ilçesinde çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı.

23.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:02

Erciş'te çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Erciş ilçesinde bir binanın saçak altında ayakları tellere dolanarak mahsur kalan güvercinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, itfaiye aracın merdiveni ile çatıya çıkarak mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan güvercin yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Erciş'te çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA

Manşet

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