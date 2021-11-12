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Erciş'te "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erciş'te

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması kapsamında Van'ın Erciş ilçesinde denetim yapıldı.

ERCİŞ, VAN (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması kapsamında Van'ın Erciş ilçesinde denetim yapıldı.

Vanyolu Caddesi 15 Temmuz Şehitleri Parkı karşısında yapılan denetime Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir ile trafik polisleri katıldı. Uygulamada araç sürücülerine emniyet kemeri takmanın önemi hatırlatıldı. Trafikte emniyet kemerinin yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azalttığı bildirilerek, konuyla ilgili broşür ve maske verildi. - VAN

Erciş'te Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması

Erciş'te Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması

Erciş'te Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması

Erciş'te Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması

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