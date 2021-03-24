Erciş'te belediyeden yaşlılara evde tıraş
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Erciş'te belediyeden yaşlılara evde tıraş

24.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:14
Erciş'te belediyeden yaşlılara evde tıraş

VAN'ın Erciş Belediyesi, 'Yaşlılar Haftası' etkinlikleri kapsamında yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, günlerini kutladı, tıraş hizmeti verdi.

VAN'ın Erciş Belediyesi, 'Yaşlılar Haftası' etkinlikleri kapsamında yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, günlerini kutladı, tıraş hizmeti verdi.Erciş Belediyesi ekipleri, 'Yaşlılar Haftası' etkinlikleri kapsamında yaşlıları evinde ziyaret edip, tıraş hizmeti verdi. Belediye ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri yaşlıların, günlerin kutlayıp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun selamını iletti. Ekipler, yakından ilgilendikleri yaşlılara ücretsiz saç ve sakal tıraşı yaptı. 

- Van

Erciş'te belediyeden yaşlılara evde tıraş
Erciş'te belediyeden yaşlılara evde tıraş
Erciş'te belediyeden yaşlılara evde tıraş
Erciş'te belediyeden yaşlılara evde tıraş
Erciş'te belediyeden yaşlılara evde tıraş
Erciş'te belediyeden yaşlılara evde tıraş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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