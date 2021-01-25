Erciş'te belediyeden ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet

VAN'ın Erciş Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların kışlık kıyafet ihtiyacını karşıladı. Yeni kıyafetlere sahip olmanın heyecanını yaşayan çocukların ve ailelerinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek maddi durumu yetersiz olan çocukların kışlık kıyafet ihtiyacını karşılayan Erciş Belediyesi, 22 çocuğa yardım eli uzattı. Bot, mont, kazak, ceket, hırka, pantolon, atkı ve bere gibi her bedene uygun soğuktan koruyacak kıyafetleri alan çocuklar, belediye yetkililerine teşekür etti.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, soğuk kış günlerinde maddi durumu iyi olmayan çocukları unutmadıklarını belirterek,"Karınca kararınca evlatlarımızın kıyafetlerini alarak, ayakkabısından montuna, beresinden atkısına kadar bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ben bu vesileyle arkadaşlarımızın yapmış oldukları saha çalışmaları kapsamında evlatlarımızla bir arada bulunmak, onların mutluluklarına ortak olabilmek adına çok mutluluk duydum. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla devam ettireceğiz. Çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum."dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı