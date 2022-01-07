FATİH, İSTANBUL (İHA) - Erciş'te belediye ekipleri sokakta yaşayan hayvanlara yiyecek bırakarak aşılarını yaptı

VAN - Van'ın Erciş Belediye ekipleri, sokak hayvanlarına yiyecek bırakıp sağlık kontrolünden geçirdi.

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile veteriner hekimler, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi çöp alanında yaşayan sokak köpeklerine yönelik aşılama ve yem bırakma çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, dondurucu soğuk hava ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları besleyip sağlık kontrolünden geçirerek aşıladı.

Zabıta Müdürü Tarık Fatih, ilçede özellikle kış mevsiminde beslenme güçlüğü çeken sokak hayvanlarına yönelik belli aralıklarla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bir süre önce bazı sosyal medyada hesaplarında, "ilçedeki çöplük alanda çok sayıda ölü hayvanın bulunduğuna" yönelik paylaşımlar üzerine bölgede inceleme yaptıklarını anlatan Fatih, "Jandarma ekipleri de paylaşımların ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve toplu bir ölüm vakasının olmadığını tespit ettiler. Bunun üzerine belediye ve jandarma ekiplerimiz paylaşımları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Erciş Belediyesi olarak her gün sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yapıyoruz. Belediyemiz veteriner kliniğine getirilen hasta ve yaralı sokak canlarımızın Van Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine daha hızlı götürülebilmesi için bir araç daha alındı. Belediyemiz 2021 yılında 775 sokak hayvanını Van'daki merkeze götürerek bakımlarını yaptırdı" dedi.

Merkezde kısırlaştırılan ve tedavileri yapılan hayvanların tekrar doğal yaşam alanına bırakıldığını aktaran Fatih, asılsız paylaşımları yapanlar hakkında başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Erciş Belediyesi veteriner hekimi İhsan Nuri Çifci ise "Bizler kışın bu soğuk günlerinde her tarafın karla kaplı olması nedeniyle sokak canlarımızın aç kalmaması için çeşitli bölgelere mama ve su bırakıyoruz. Ayrıca hasta olan hayvanlarımızı tedavi ediyoruz. Ağır yaralı hayvanlarımızı Van Büyük Şehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderiyoruz. Kısırlaştırma çalışmalarımız yaz-kış demeden devam etmektedir. Kısırlaştırdığımız hayvanları da doğal ortamlarına tekrar geri bırakıyoruz. Kısırlaştırma çalışmalarımızı genellikle Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde yapıyoruz" dedi.