Erciş'te belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmuyor
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Erciş'te belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmuyor

Erciş'te belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmuyor
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri ve hayvanseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri ve hayvanseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Erciş Belediyesi ekipleri ve hayvanseverler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 17 günlük sürede sokak sokak gezerek aç kalan hayvanlar ve kuşlar için belirlenen yerlere yiyecek bıraktı.

Köpek yavrularının parazit aşılarını yapan veteriner hekimler de yaralı ve bitkin halde bulunan sokak hayvanlarını tedavi etti.

Veteriner hekimi İhsan Nuri Çiftçi, belediye olarak sokak hayvanlarına her gün mama ve su bıraktıklarını belirterek, "Bazı yavru köpeklerin aşılarını yaptık, vitamin ve antibiyotik takviyesinde bulunduk. Hasta hayvanlarımızın tedavilerini yapıyoruz. Can dostlarımız için evlerimizin önünü bir kap su bırakalım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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