Erciş'te Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen sınavlarda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Sürekli Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği kazanım belirleme sınavlarında dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Programda konuşan İlçe Milli Eğittim Müdürü Erol Şimşek, öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için eğitimciler olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

İlçedeki eğitim seviyesinin sürekli yükseldiğini ve cazibe merkezi haline geldiğini belirten Şimşek, "İlçemiz sürekli göç alıyor. Öğrenci sayımız 48 bin 700'e çıktı. Öğrencilerimizin sadece bölgemizde değil Türkiye genelinde birinci olmaları için çalışacağız. Tüm öğretmen ve idarecilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Törene, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Eğitim-Bir Sen Şube Başkanı Yüksel Zorlu, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Kaynak: AA