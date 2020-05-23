Erciş'te, bahçede toprağa gömülü 1 kilo 'eroin' ele geçirildi VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği 'Resif' ile yapılan aramada bahçede toprağa gömülü 1 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği 'Resif' ile yapılan aramada bahçede toprağa gömülü 1 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, Erciş ilçesine bağlı Örene Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine, harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği 'Resif' ile yaptıkları aramada evin bahçesinde toprağa gömülü 1 kilo eroin ele geçirdi. 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA