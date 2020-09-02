Erciş'te asfalt ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor
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Erciş'te asfalt ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

Van'ın Erciş Belediyesi, ilçedeki 25 mahallede asfalt ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Erciş'te asfalt ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor
02.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:14

Van'ın Erciş Belediyesi, ilçedeki 25 mahallede asfalt ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonuyla birlikte başlanan yol yapım, kilitli parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 19 mahallenin yollarına kilitli parke taşı döşeyen belediye ekipleri, kalan mahalle yollarının da yenilenmesi için çaba gösteriyor.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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