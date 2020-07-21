Erciş'te asfalt ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor Erciş Belediyesi, ilçedeki ana caddelerde ve ara sokaklarda asfalt ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Erciş Belediyesi, ilçedeki ana caddelerde ve ara sokaklarda asfalt ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

İlçe genelinde çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç önceliğine göre ve gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçenin tamamında asfalt kaplama, yol bakım ve kilitli parke taşı döşeme çalışması yürüttüklerini belirtti.

Yerleşim alanlarında ihtiyaçları tespit ederek çalışma yaptıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, "Beyaz Masa ekibimiz ve belediyemizin bütün iletişim mecraları vatandaşlarımızdan gelebilecek istek ve talepleri değerlendiriyor. Çalışmalarımızın temelinde 'halka hizmet, hakka hizmet' düsturu yer alıyor. Halkımız her şeyin en iyisine layık ve bu minvalde gerekli çalışmayı yürütüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA