Erciş'te araç yangını Van'ın Erciş ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Erciş ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçe merkezinde meydana geldi. Saat 01.35 sularında bir otomobilin yandığı bilgisini alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Otomobilin ön tanpon kısmında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. - VAN

Kaynak: İHA