Erciş'te araç giriş çıkışları denetleniyor Van'ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye giriş-çıkışları denetledi.

Van'ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye giriş-çıkışları denetledi.

Çelebibağı Mahallesi'nde yol kontrol devriyesi yapan jandarma ekipleri, şehre giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak sürücüler ve yolcuları kontrol etti.

Sağlık görevlilerince ilk önce ateşleri ölçülen sürücü ve yolculardan evrakları ve şartları uygun olanların şehre girişlerine izin verilirken, uygun olmayanlar ise geri çevrilirdi.

Bazı araçlar ise park alanlarında beklemeye alındı.

Kaynak: AA