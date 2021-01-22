Erciş'te anaokulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı

Van'ın Erciş ilçesinde anaokulu öğrencilerine 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl dönemi kapanışı nedeniyle karneleri dağıtıldı.

Kışla Mahallesindeki Yunus Emre Anaokulunda yüz yüze eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan karne dağıtım törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, öğrencilere karnelerinin yanı sıra hediye de dağıttı.

İşler, anaokulu öğrencilerinin karne sevincine ortak olduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Yunus Emre Anaokulumuzda öğrencilerimizle birlikteyiz. Öğrencilerimizin karne heyecanlarına ortak olma amacıyla mutluluklarını paylaşmak amacıyla bugün buradayız. Öğretmenlerimiz koronavirüse dikkat çekmek için öğrencilerimize koronavirüsü hatırlatan, dikkati çektiren kurabiyeler çantalar üzerinde yine koronavirüsü simgeleyen bazı şekiller hazırlamışlardı. Öğrencilerimiz daha da bilinçlenmiş oldu. Bu etkinliği hazırlayan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum"

Sınıf öncesi öğretmeni Meryem Bilgin de ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini dile getirerek, "Pandemi ve hijyen kurallarına dikkat ederek eğitim ve öğretimimize devam ettik. Dönem sonunda öğretmen arkadaşlarımızla pandemi sürecine farkındalık oluşturmak amacıyla kovid virüsünü simgeleyen desenlerle çanta, kurabiye, kalem, balon gibi hediyeler yaparak çocuklarımıza karneleriyle birlikte dağıttık" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca