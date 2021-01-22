Erciş'te anaokulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erciş'te anaokulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı

22.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:29
Erciş'te anaokulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı

Van'ın Erciş ilçesinde anaokulu öğrencilerine 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl dönemi kapanışı nedeniyle karneleri dağıtıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde anaokulu öğrencilerine 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl dönemi kapanışı nedeniyle karneleri dağıtıldı.

Kışla Mahallesindeki Yunus Emre Anaokulunda yüz yüze eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan karne dağıtım törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, öğrencilere karnelerinin yanı sıra hediye de dağıttı.

İşler, anaokulu öğrencilerinin karne sevincine ortak olduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Yunus Emre Anaokulumuzda öğrencilerimizle birlikteyiz. Öğrencilerimizin karne heyecanlarına ortak olma amacıyla mutluluklarını paylaşmak amacıyla bugün buradayız. Öğretmenlerimiz koronavirüse dikkat çekmek için öğrencilerimize koronavirüsü hatırlatan, dikkati çektiren kurabiyeler çantalar üzerinde yine koronavirüsü simgeleyen bazı şekiller hazırlamışlardı. Öğrencilerimiz daha da bilinçlenmiş oldu. Bu etkinliği hazırlayan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum"

Sınıf öncesi öğretmeni Meryem Bilgin de ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini dile getirerek, "Pandemi ve hijyen kurallarına dikkat ederek eğitim ve öğretimimize devam ettik. Dönem sonunda öğretmen arkadaşlarımızla pandemi sürecine farkındalık oluşturmak amacıyla kovid virüsünü simgeleyen desenlerle çanta, kurabiye, kalem, balon gibi hediyeler yaparak çocuklarımıza karneleriyle birlikte dağıttık" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erciş'te anaokulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 11:38:24. #1.15#
title