Erciş'te Amatör Denizci Eğitimi

Erciş İlçe Kaymakamlığı, Tatvan Liman Başkanlığı ile Erciş Gençlik Merkezi Müdürlüğünce ortaklaşa 'Amatör Denizci Belgesi' eğitimi verildi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yaptığı konuşmada, Erciş'in büyük bir yerleşim alanı olduğunu belirterek, "Van Gölü'nün asıl sahibi Ercişli'lerdir. İnşallah bu süreçte Erciş'ten çok iyi denizciler çıkacaktır. İlçemizin her geçen gün değişmesi, büyümesi, güzelleşmesini görmek beni ziyadesiyle bahtiyar ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de Tatvan Liman Başkanlığımızın farklı faaliyetlerini yine ilçemizde görmek istiyoruz." dedi.

Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 yılına kadar ülke genelinde 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak ve denizci millet, denizci ülke hedefine ulaşmak için teorik ve uygulamalı eğitim sonrası yapılacak sınavın ardından dereceye girenlere amatör denizci belgesi vereceğini belirtti.

Konuşmaların ardından, Tatvan Liman Başkanlığı Uzak Yol Gemi Kaptanı Mustafa Yiğit tarafından verilen eğitimin ardından, aralarında Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Van il Mili Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin de bulunduğu 300 kişi yazılı sınava tabi tutuldu.

Sınavda başarılı olanlara amatör denizci ehliyetlerinin önümüzdeki günlerde verileceği kaydedildi.

Kaynak: AA