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Erciş'te akademisyen ve yöneticiler öğrencilerle buluştu

AA, Necmettin Karaca - Güncel
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Erciş'te akademisyen ve yöneticiler öğrencilerle buluştu

Van'ın Erciş ilçesinde akademisyen, yönetici ve öğretmenlerin öğrencilerle buluştuğu program düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde akademisyen, yönetici ve öğretmenlerin öğrencilerle buluştuğu program düzenlendi.

Kaymakamlığın konferans salonunda düzenlenen programda akademisyenler uzman oldukları konularda bilgiler paylaştı.

Ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, çağın yeniliklerini iyi idrak eden öğrenciler yetiştirmek için mücadele ettiklerini söyledi.

İyi yetişmeyen bir öğretmenin öğrencilerin geleceğine dokunamayacağını anlatan Alhan, yenilikçi bir bakış açısıyla öğrencileri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak istediklerini anlattı.

Programa, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan katıldı.

AA / Necmettin Karaca - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Erciş, Van, Güncel, Haberler

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