Erciş'te ağıl çöktü: 2 yaralı
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Erciş'te ağıl çöktü: 2 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde inşaat halindeki ağılın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Erciş'te ağıl çöktü: 2 yaralı
04.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:51

Van'ın Erciş ilçesinde inşaat halindeki ağılın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam ilçeye bağlı Alkanat Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden ağılın çökmesi sonucu 2 kişi enkaz altında kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkazda yapılan çalışmalar sonucunda 2 kişi yaralı olarak kurtarılarak ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

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