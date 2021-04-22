Erciş'te Afrin şehidi için hatıra ormanı
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Erciş'te Afrin şehidi için hatıra ormanı

Erciş'te Afrin şehidi için hatıra ormanı
Demirören Haber Ajansı / Barış KUL - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde, Suriye'nin Afrin kentinde 3 yıl önce 'Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik için hatıra ormanı kuruldu.

VAN'ın Erciş ilçesinde, Suriye'nin Afrin kentinde 3 yıl önce 'Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik için hatıra ormanı kuruldu. Hatıra ormanına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun da katıldığı törenle 375 çam fidanı dikildi. 

Suriye'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 Mart 2018'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in ismi, ilçedeki devlet hastanesi başta olmak üzere birkaç yere verildi. Şehit Çevik için Erciş Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nce hatıra ormanı da oluşturuldu. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Adnan Menderes Mahallesi'nde 14 bin metrekare alan üzerine kurulan hatıra ormanı için tören düzenlendi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende, şehit Çevik için 375 çam fidanı dikildi.

İlçe Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, şehitlerin 81 milyon vatan evladının kahramanları olduğunu belirterek, "Biz her zaman kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Biz onların bize bıraktıklarını, bizden sonraki nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hatıra ormanında emeği geçen bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. 

Erciş'te Afrin şehidi için hatıra ormanı
Erciş'te Afrin şehidi için hatıra ormanı
Erciş'te Afrin şehidi için hatıra ormanı
Erciş'te Afrin şehidi için hatıra ormanı
Erciş'te Afrin şehidi için hatıra ormanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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