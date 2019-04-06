Erciş'te "Adalet Ormanı" Oluşturuldu

Erciş ilçesinde Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla Adalet Bakanlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Orman Genel Müdürlüğünün çalışmasıyla oluşturulan "Adalet Ormanı"na fidan dikildi.

Balık Bendi Mesire Alanı'nın bir bölümüne çam ağaçları dikilerek Adalet Ormanı oluşturuldu.

Erciş Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler ile haklarında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kamu hizmeti yükümlüleri tarafından başlanan ağaçlandırılma çalışması kapsamında ilk fidanları Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba ve Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan dikti.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, yeşil Erciş'in daha da güzelleşmesine katkı sunduklarını belirterek, "İnşallah bundan sonraki süreçte de Erciş'imizin her noktasını daha fazla yeşillendirmek, çevre dostu bir şehir haline getirmek için daha çok çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Projedeki tüm paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Karahan ise oluşturulan orman sayesinde farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını belirterek, Adalet Bakanlığına, Tarım ve Orman Bakanlığına, Denetim Serbestlik Müdürlüğüne, Açık İnfaz Müdürlüğüne, hükümlülere, katılımcı hakim ve savcılara teşekkür etti.

Erciş Cumhuriyet Savcısı Mücahit Tanılır da yeni ormanın ilçe için önemine değindi ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA