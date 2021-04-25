ERCİŞ'TE, ABD BAŞKANI BİDEN'E TEPKİ

VAN'ın Erciş ilçesinde bir araya gelen sivil toplumu kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamadaki sözde 'soykırım' ifadesine, yürüyüş ve basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

VAN'ın Erciş ilçesinde bir araya gelen sivil toplumu kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamadaki sözde 'soykırım' ifadesine, yürüyüş ve basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Yürüyüşe katılanlar, Van Yolu Caddesi'nden Ermeni katliamına maruz kalan insanların bulunduğu Çavuşoğlu Samanlığı'na kadar geldi. Burada grup adına açıklamayı AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam yaptı. Sağlam, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamadaki sözde 'soykırım' ifadesinin gerçek tarihle bağdaşmadığını belirterek, şunları söyledi

Erciş'te Ermeni katliamına maruz kalmış insanlarımızın, işkenceler sonucu yakılarak katledildiği Çavuşoğlu Samanlığındayız. Tarihte eşi, benzeri az bulunan katliamlar ve İşkenceler, Ercişlileri soykırıma uğratan Ermeniler, bin yıldır Türk idaresinde hiçbir şekilde ayrımcılığa tabi tutulmadan yaşadıkları bu toprakları kana bulamışlardır. 1915 yılında Ermeniler tarafından vahşice gerçekleştirilen bu katliamda gün yüzüne çıkartılan masum Müslümanların vücutları akıl almaz yöntemlerle işkenceye maruz kalmıştır. Ermenilerin yaptığı katliamlarda tespit edilen 200 civarındaki toplu mezardan Doğu Anadolu'da yerli, yabancı bilim adamları, basın-yayın mensupları, uzmanları ve halkın gözleri önünde açılan 10 toplu mezardan en büyüğü ve 3000'den fazla şehidin meftun bulunduğu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi girişindeki Zeve Köyü'ndeki 8 köyün toplu mezarı değil midir Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'nin 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak nitelendirmesi ise gerçekte tarihle asla bağdaşmamaktadır. Bu söylem sadece siyasidir. ABD önce kirli tarihinde kendi yaptıkları katliamlara baksın. HDP ise, yaptığı açıklamasıyla gerçek yüzünü bir kez daha gösterip Ermeni yanlısı olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Etkinlik duaların okunması ve Şehitler Caddesinde fotoğrafların çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı