Erciş'te 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

18.08.2019 09:54

Van'ın Erciş ilçesinde 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erciş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği Görevlileri, Tugay Yolu Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü F. Ş. ile araçtaki A.K, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA