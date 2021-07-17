Erciş'te 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenle kutlandı
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Erciş'te 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenle kutlandı

Erciş'te 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Van'ın Erciş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının beşinci yıl dönümü nedeniyle yapılan etkinlikler kapsamında vatandaşlar araçlarla şehir turu attı.

Erciş kaymakamlığınca düzenlenen programda şehitlerin ruhu için ilahiler ve kuranı kerim okundu.

Türk Kızılay'ı vatandaşlara çorba ikram etti. Program sonunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın konuşması dinlenildi.

Erciş Kaymakamı ve belediye başkan vekili Nuri Mehmetbeyoğlu konuşmasında Türkiye Cumhuriyetini hiçbir gücün bölemeyeceğini belirterek Tekbirler salalar eşliğinde kıyama kalkan milletimiz vatanın özgürlüğüne sahip çıkarak hainleri tepelerken kendisi üzerinden hesap yapan devletleri heveslerini kursaklarında bırakmışlardır Akif name bayrağa seslenirken aslında bu vatanın has evlatlarına seslenmişlerdir Tanka yumruk savaş uçağına levyeyi fırlatan namluya anlını dayayan bir milletin önünde kim dura bilir bu inançla ülkemize sahip çıkacağız tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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