Erciş'te 5 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi
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Erciş'te 5 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde, farklı nedenlerle boş bulunan 5 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi.

Van'ın Erciş ilçesinde, farklı nedenlerle boş bulunan 5 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar doğrultusunda Vanyolu, Latifiye, Doğancı, Çataltepe ve Kırkdeğirmen mahallelerinde vatandaşlar bugün sandık başına gitti.

Sabah saatlerinden itibaren oy kullanacakları bölgelere giden vatandaşlar, tercih ettikleri adaylara oy verdi.

Sorunsuz tamamlanan seçimlerde, Vanyolu Mahallesi'nde Didem Akbay, Kırkdeğirmen Mahallesi'nde Sadrettin Zortul, Doğancı Mahallesi'nde, Abdullah Hezer, Çataltepe Mahallesi'nde Mehmet Ataş seçimi kazandı.

Erciş'te 5 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi
Erciş'te 5 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi
Erciş'te 5 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi
Erciş'te 5 mahallede yapılan muhtarlık seçimi sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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