Erciş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Haberler
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Erciş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Erciş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Van'ın Erciş ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, öğretmenlerin çocukların kılavuzları aynı zamanda davranış mühendisi olduğunu söyledi.

Mehmetbeyoğlu, "Aziz milletimiz Anadolu'ya girerken medeniyetin anahtarını bir öğretmene, alime teslim etmiştir. Savaşlar kılıç ile alınır kalem ile tanzim edilir. O kalemlerin erbabı değerli öğretmenlerimizdir. En büyük savaş topla tüfekle değil cehaletledir. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Etkinlik, tiyatro gösterisi, müzik dinletisi ve öğretmenlere başarı belgesinin verilmesiyle sona erdi.

Erciş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Erciş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Erciş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri

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