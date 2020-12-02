Erciş'te 24 bin aileye kömür yardımı yapıldı
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Erciş'te 24 bin aileye kömür yardımı yapıldı

02.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:33

Van'ın Erciş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ihtiyaç sahibi 24 bin aileye kömür yardımı yapıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ihtiyaç sahibi 24 bin aileye kömür yardımı yapıldı.

İlçede SYDV ekiplerince önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, 32 bin 400 ton kömür dağıtıldı.

Yardımdan yararlanan vatandaşlardan Mehmet Kartal, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğluna teşekkür etti.

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Sıkıntılı bir dönemde böyle bir yardımın yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Kartal, "Allah devletimizi var etsin, Allah hiç kimseyi devletsiz ve sahipsiz bırakmasın." dedi.

Erciş'te 24 bin aileye kömür yardımı yapıldı
Erciş'te 24 bin aileye kömür yardımı yapıldı
Erciş'te 24 bin aileye kömür yardımı yapıldı
Erciş'te 24 bin aileye kömür yardımı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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