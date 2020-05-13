Erciş'te 20500 m2 Alana Millet Bahçesi Kuruluyor Erciş'te yaklaşık 20500 m2 alana kurulacak olan Millet Bahçesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Millet Bahçesi projeleri Erciş'te hayat buluyor.

Vatandaşlarınaileleri ile birlikte sosyalleşebileceği modern bir yaşam alanını en kısa zamanda ilçeye kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Hayata geçirilecek Millet Bahçesi, spor alanları, biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, yürüyüş vebisiklet parkuru, geniş piknik alanları, mescid ve kafeterya gibi bölümleriyle her yaşa hitap edecek.

Tamamlandığında yeşil dokusu ileErciş'e değer katacak bir projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri MEHMETBEYOĞLU '' Sayın Cumhurbaşkanımızın start verdiği Millet Bahçesi, ilçemizde hayata geçirmek üzere proje olarak tamamladık.

Bizler, bu kadim kentimizdegöreve başladığımız günden beri hizmet aşkı ile Erciş Güzelleşecek demiştik. Bu hizmet aşkı hala ilk günkü gibi. İlçemizin daha güzel hale gelmesi, gelecek nesillere daha güzel yaşanabilir bir şehir bırakmak için gece gündüz demeden tüm ekiplerimizle 7/24 çalışıyoruz. Millet Bahçesi hayata geçmesi ile birlikte halkımız aileleri ile birlikte eğlenip, dinleneceğiçok güzel mekanlardan birine sahip olacaktır. Toplamda 20.480 m2 alan üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi alanı içerisindeMillet Kıraathanesi, Mescit ve Lavabolar, Biyolojik Gölet, Koşu ve Bisiklet Parkuru ve Çocuk Oyun Alanları yer almaktadır.

Böylesine büyük bir projeyi ilçemize kazandırmada katkısı olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat KURUM Beyefendiye,Ak Parti Van Milletvekilimiz Sayın Abdulahat ARVAS Beyefendiye ve Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez Beyefendiye Ercişli hemşerilerim adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İlçemize şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum''ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler