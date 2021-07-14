Erciş'te 15 Temmuz Etkinlikleri Başladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçemizde yapılacak programların başlangıcı yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçemizde yapılacak programların başlangıcı yapıldı.

Gün dolayısıyla ilk olarak 15 Temmuz konulu fotoğraf ve resim sergisinin açılışı ile Kaymakamlık önünde Anı Defteri'nin açılışı yapıldı. Buradaki programların ardından 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı'nda görevi sırasında şehit olan Ercişli hemşehrimiz Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, kabri başında dualarla yad edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilk gün sonunda Şehit Halil Hamuryen'in ağabeyleri evlerinde ziyaret edildi.

Programlara Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, ilçemizdeki kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Kaynak: Habermetre