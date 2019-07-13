Erciş'te 120 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi
VAN'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda, 120 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
VAN'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda, 120 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Uncular ve Abdalmezrası mahallelerine operasyon düzenledi.
6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, toplam 120 kök Hint keneviri bitkisi ile 4 ruhsatsız av tüfeği ve 10 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili A.A., S.A. ve O.A yakalanarak gözaltına alındı.
- Van
Kaynak: DHA
Serenay Sarıkaya, kendisi için "Evli kulüp başkanından hamile mi?" diyen sunucu Pınar Ergüner'e dava açtı
Son Dakika Haberleri